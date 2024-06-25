【張基焦點】久久為金增程合腳法

董明朗剛周日身體不適後，周三復出有3匹坐騎，實力也不算差，「久久為金」經過一段時間適應水土，增程肯定合腳法，提防變身。另外，「包裝天將」初次上陣但備戰工夫做足，幕後急進兼起用潘頓，可望一鳴驚人。伍鵬志極力撲擊，已經重登榜首，「奮鬥心」來港後適應快，轉爭谷草更合腳法；至於「嘉應喝彩」抽1檔好位，補中機會樂觀。

第5場四班1650米，皮亞士紀念盃，「久久為金」於澳洲3戰1冠2亞，表現不差，只是來港後有點水土不服，早前於從化操練一段時間，狀態才開始到位，剛戰跑田草1400米漸有走勢，本身於澳洲屬一匹1600米均速馬，今場並無明顯前置馬，抽2檔起步相當好跑，始終評67分插班，如今在四班有點優勢，提防突擊。

奮鬥心適應快

第8場三班1650米，「奮鬥心」來港後跑兩仗都有好表現，在巴西擅跑乾快地的一哩途程，兼且適應水土算快，體重987磅之輩，轉跑谷草中距離合腳法，正值出擊時候。

第6場四班1200米，「包裝天將」雖然初次上陣，但備戰工夫積極，即使上月中試過腹絞痛，慶幸工夫未停頓太多，埋門試閘走勢甚佳，幕後一向急進，強配潘頓可望一鳴驚人。

第9場三班1200米，「嘉應喝彩」升上三班後仍有好演出，上仗抽外檔飲恨獲亞軍，今次喜得1檔之利，形勢截然不同，此駒正在進步中，馬房亦全力爭冠，可望收復前失。