【進階選項】竣誠駒長途爭出頭

經過剛周日兩場三級賽後，似乎今屆最佳長途馬獎項仍未有定案，全季3場2400米賽事，兩場G1均由外隊馬奪標，剩下皇太后紀念盃由「當年情」勝出，不過以香港瓶、遮打盃及新近精英碟成績，「錶之五知」又跑贏「當年情」，看來要像日本JRA，今年最佳長途馬獎放上「無當選馬」較合理。真不明白，為何一季只得3場2400米賽事，其餘班次完全欠奉，政策上將高班一哩或以上獎金增加，卻無賽程可供選擇，無編排又豈有馬主願意入貨買長途馬？好像上周四皇家雅士谷賽期，「拼搏到底」勝出英皇佐治五世錦標，賽後連馬主陳生對於引入香港服役可能性已耍手擰頭，皆因來港對此駒並無合適賽程。

頭場五班2200米，拍賣馬「竣誠駒」近兩場分列4、5名開始接近，這匹前高多芬星級賽駒「禾噸街」的同母半弟，根本就是一匹兩啖氣的大長途馬，本身遲熟加上賽程無甚出路，只好把握谷草2200米及沙田2000米賽程，上場初跑五班負重磅，搶至轉彎前仍未越過「符號」，其後看似潰不成軍，但直路再騎根本未散，今換上艾道拿相信留放方面會做得更好，賽前從化短途閘餘勢甚佳，進步可出頭。

第4場柏廐「夢幻駿駒」早段落腳唔快，但練者堅持報跑1200米，無非是貪拆3組對手更弱。已經連續3場撲近，今次排檔已是最入一次，同組「精益大師」及「心想事成」必搶，肯定有正常步速，只要「夢幻駿駒」咬到在5至6個馬位之內，憑其後勁可望及時趕上。