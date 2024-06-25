【三重彩地帶】今次「勝利」有晒鋪排

第1場五班2200米，「勝利同盟」前次初試同程排9檔，起步未幾已貼到欄，大半程過後卻由一疊炒出五疊轉彎，蝕位無數下直路仍維持勁勢造最快末段跑第5，長力已仄準，而在牠身旁冇咁蝕跑第4的「國大合」再出補中。「勝利同盟」隔紗後再爭谷草長途，丁冠豪找來布文助拳，可跟「國大合」睇齊。

「符號」及「上市魅力」近兩仗均齊入三甲，水準穩定在最低班已是利好因素。「竣誠駒」上場田草2000米沿途走外疊，末段靠韌力跑第4，愈長愈妙加程更合。「皮具大師」上場初次入位見進步，里程尚新可博進步。

第5場四班1650米，皮亞士紀念盃，「我做到」近兩仗排檔欠佳焗留，仍造最快末段追入前4，有能力但欠形勢，惟今場11檔更差，幸好快馬不多，倒不如一鼓作氣搶前切入，隨時殺出一條血路。

「獎星」連續9仗跑前4名，惟仍要換上田泰安，顯然想藉強配爭取第2W。「星運皇爵」之前兩仗同程都跑近，上場轉田草洗底，重返谷草可見真章。「駟跑得」轉跑同程後試出彩虹，一再造出高難度動作取得佳績，但今場可能又遇慢步速的逆境。「美麗歡聲」跑法機動，之前同程排外檔也能上名，今次12檔換回分頭仍可拖。■海東