【J臣研究所】嘉應喝彩坐位望贏

季尾嚟到倒數最後3次谷草賽事，最有睇頭梗係冠軍練馬師之爭，不過對一眾馬主嚟講，如果未攞到三班賽特別獎金150萬，先至真正着急。馬會的自購馬特別獎金，今季加到150萬，筆者身邊唔少馬主朋友都表示有極大興趣，但奈何喺外地有力贏馬，而又夠質素贏香港三班賽嘅少之又少，有一點筆者諗唔明，點解要規定4歲前贏先有呢個獎金？馬會應明白唔少馬匹本身比較遲熟，尤其一啲長途種氏，通常4歲打後先識贏，因此大多數香港馬主唔會選擇買呢類馬嚟港，但事實上該馬可能本身拚搏唔多，成熟程度剛好，甚至因應遲熟而運港後有力跑到7歲仍保持戰鬥力，現時150萬特別獎金政策係鼓勵馬主速食，贏得快退得更快，咁養馬量點會提升？

先睇第8場三班1650米，「喜蓮勇略」上場看似變化地大勝，但睇之前乾快地都甚有水準，來港僅跑過7仗仍有進步，檔靚穩膽。「精彩生活」同程曾4捷，現居三班十分着數，排1檔點都要拖。「黑桃火箭」搏極都贏唔到，但計能力於三班夠跑。「皇帝英豪」早前跑短途唔啱，增程必合發揮，要爭特別獎金必拚。「爭金奪冠」三班易位難贏。

第9場三班1200米，「嘉應喝彩」季尾要幫伍廐爭分，三班難贏但做Q膽可靠。「鈦易搵」感覺上仲有進步。「加州得力」似乎目前跑1200米更佳。「家樂龍駒」連場接近，如果臨場利追機會更大，爭特別獎金也不會手軟。