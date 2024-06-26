【耀眼精選】快趣神舟有機可乘

今個禮拜復常周中夜晚有馬跑，四班短途一位難求，所以又再一開三，1200米又再跑夠3場，根據季內經驗，實力馬扯散，令部分本來唔夠分、頂多爭吓位置嘅邊線馬，提升評級變成有機偷雞。

第2場應該係3組四班同程水準最差一組，除咗掛頭牌嘅「至合拍」具升班潛力外，其餘參戰馬暫時只具四班中堅分量。「至合拍」上仗響同程打開勝利之門，擊敗大熱門「電訊飛車」，雖僅勝短馬頭位但擺明點跑都贏你。不過呢匹體重1052磅3歲仔，今次要孭到135頂磅，會係一大考驗，唔反對做QT膽，但係買W筆者會博「快趣神舟」。

記得初出一役，「快趣神舟」賽前試閘表現引人，唔少人都對佢有無限憧憬，臨場成9.9倍嘅熱門之一，結果冇段好睇，之後再跑過4仗，一次墮馬，兩次跑第11，只有前仗黏地田草1400米後上第5，展現出戰鬥力，似乎變化地較合，回師場地較鬆軟嘅谷草照計會更合發揮。當然計實力放響正常四班賽，仲未夠贏，但係今次同晚編跑3場同程賽事，將上風嘅牌面馬分散，令呢類邊線馬有可乘之機，而且由艾兆禮初接手，估計戰鬥力只會有增無減，只要最強對手稍有閃失，就有機會代之而起。