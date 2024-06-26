【分秒在握】孭少3磅真係可登坡？

既然能夠由落後接近20W追到上來，在最後6次賽事，無理由會放軟手腳，呂健威今次出馬不算多但就頗具實力，其中列陣第8場三班1650米的「博望坡」，出爭三班惡氣十足，配上布文排3檔，直路有權爆發強橫後勁殺敵。

「博望坡」今季初評76分在三班一出即勝，之後加分上二班後，由於對手加強，因此一直未能再建功，但來到季尾，此駒評分回落至80分水平，得以再爭三班，當然時刻要盯緊。其實「博望坡」近仗已回到三班角逐，但卻總是一再近而未勝，一來是因為際遇欠佳，二來則是因為長期要負135頂磅，今次出爭85分上限的三班賽，負磅微微降至132磅，對這匹體重只有1036磅的官仔馬而言，可以話幫助甚大。

其實「博望坡」最近3次落敗，都有合理解釋，大前仗遇慢步速後上追回第3名，僅以頸位見負；到前仗換上布文，直路沿欄追趕，卻遇上「大學生」馬鞍滑移橫掃千軍的意外；到了上仗早段留到包尾，偏偏又遇上大利前置的形勢，因此直路追近輸兩位多已難苛責。

來到今次，「博望坡」負磅稍減之外，排3檔亦屬近仗最佳，加上布文輸完兩次不放手，擺明不服氣，加上今次同場有「精彩生活」、「喜蓮勇略」及「大紅袍」等快馬，預計步速不慢之下，相信會更有利「博望坡」追趕。

■長風

第8場 2博望坡 5喜蓮勇略

12爭金奪冠 1精彩生活