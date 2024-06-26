【戰況R8】巫偉傑首度開馬房Q！但呢隻贏著數D！

第8場三班谷1650米，開出馬房Q呀，雖然呂、柏兩個大倉都出兩隻，但唔係佢哋兩個，而係今季新開倉的巫廐，阿Mo派出「浪漫老撾」同埋「爭金奪冠」出動，前駒中段踩油，直路中段更一度透出，不過在田泰安胯下的「爭金奪冠」，抄出外邊田泰安跑線，加速力壓過晒對手，結果「爭金奪冠」第1、「浪漫老撾」第2，巫廐開倉至今首度自己食Q，今次連贏派$600，堅好分呀，而「爭金奪冠」開齋，仲拎多150萬特別獎金，呢隻W著數D噃，至於田泰安，今晚已經起咗孖，爭緊騎師王呀~

巫偉傑表示「爭金奪冠」比較細隻，但過往幾仗無論喺1200米定一哩都已展現鬥心，前仗潘頓跑就塞車，上仗留得太後，今次換番田泰安，賽前吩咐盡量擺番前啲，而陣上廐侶「浪漫老撾」中段發力上前，「爭金奪冠」跟住佢走帶到上嚟，今場主要贏形勢造就。至於「爭金奪冠」今場重戴羊毛面箍，練者解釋留意到佢之前貫注力平平，加番羊毛面箍可使佢更集中。

另外巫偉傑都認為「浪漫老撾」今場畀到驚喜佢，因為隻馬抽外檔焗住留後，但梁家俊發揮好，早段氹到隻馬放鬆跑，落山再發力上前，對於馬房包辦連贏位都感到高興。

是場跑第3、4名，係爭冠馬房呂健威的「博望坡」同埋伍鵬志的「奮鬥心」。

第8場賽果：12-6-2-3

二重彩賽果：12-6(最後賠率27)