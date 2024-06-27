威哥2比0伍鵬志 潘頓話包裝天將下季爭4歲賽！

2023/24年度馬季冠軍練馬師之爭愈趨激烈，呂健威於今晚跑馬地的賽事中憑「包裝天將」及「合夥奔馳」成功起孖，令他今季的頭馬數目再次追平至與伍鵬志看齊。

今季尚餘下5次賽事，伍鵬志及呂健威在季內各贏得65場頭馬，但由於伍鵬志亞軍數目較多，因此仍在練馬師榜上暫居首位。

於今晚的賽事中，騎師潘頓及田泰安各勝3場，練馬師方面則有呂健威及廖康銘各兩勝頭馬，而後者的兩場勝利均由霍宏聲建功。

呂健威先憑「包裝天將」在6屆香港冠軍騎師潘頓胯下勝出四班1200米，這對騎練組合之後再憑「合夥奔馳」再下一城。

潘頓談及「合夥奔馳」時表示：「馬兒鬥心頑強，能在短時間內取得如此出色成績，實在得來不易，馬兒每跑一仗都有多一點進步，這是大家都希望見到馬匹成熟進步後的情況。」

「牠給我的感覺是下季牠仍有再進步的空間，看來經過今次暑假小休之後，牠可以更上一層樓。」

「合夥奔馳」來港後首4仗均未能取勝，但在第四班的賽事打開在港勝利之門後便一直扶搖直上，今晚之勝亦令牠成為今季首匹能取得6連勝的賽駒。

呂健威說：「『合夥奔馳』不斷進步，當然能6連勝實屬難能可貴。今季稍後將有一項沙田的1200米賽事，我視乎牠跑畢今仗後的情況再決定是否讓牠乘勝追擊，當然我亦會聽取潘頓的意見。」

於較早場次夥拍沈集成馬房的「燊榮之星」奏凱而回後，潘頓為呂健威馬房的初出馬「包裝天將」取得在港首勝。

潘頓說：「『包裝天將』表現出色，但今仗賽前牠流了很多汗，而且較為急燥，雖然牠在閘內的舉止仍佳，出閘卻未算俐落，陣上居於較我所願為後的位置，但牠在陣上的走勢尚算順暢。」

「在直路上牠未有換腳，能一出即勝總算有個好的開始。」潘頓續說。

呂健威則希望「包裝天將」可於下季的4歲馬經典賽事系列中亮相。

他說：「『包裝天將』是匹好馬，但目前仍只是3歲，下季當可望有長足進步。我認為牠可以應付更長的途程，陣上可見牠走來相當放鬆。」

「希望牠可以列陣下季的4歲馬經典賽事系列，我最想見到牠在暑假期間能進一步茁壯成長，牠仍有很大的進步空間。」呂健威續說。