【賽後報告】無限美麗開跑前驗到心律不正退出

是晚賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關他於中段的騎法，以及此駒自800米處起在沒有遮擋下走外疊的理由時，潘明輝表示，坐騎沿途走勢欠佳。他說，坐騎曾居於「上市魅力」之後有遮擋的位置，他於接近850米處時催策坐騎以鼓勵牠上前，而當他鞭策坐騎時，坐騎向外斜跑，因而讓「皮具大師」推進至其內側。他續說，坐騎因而自800米處起須在沒有遮擋下走外疊，對催策從未能交出反應，並在直路上墮退。練馬師葉楚航確認，賽前打算讓此駒佔取有遮擋的前列位置，但同意潘明輝的看法，此駒於中段受催策，因而於接近800米處時向外斜跑。

第3場：被查詢有關希威森「金運來」於早段的騎法，尤其是以快步速領放，希威森表示，他獲指示讓坐騎佔取前列位置，若然情況許可則領放或佔取遮擋。他說，坐騎於早段在居於「蟲草之凰」外側時未能取得遮擋，因為坐騎居於該駒前方，因此他選擇催策坐騎上前超越內側的馬匹。他續說，因此他須催策坐騎以超越內側馬匹，導致步速偏快。他說，「金運來」佔取「超勁寶寶」前方外側位置，其後他持續催策坐騎上前以超越該駒，因為他認為「超勁寶寶」應不會爭奪領先。練馬師文家良確認所發出的指示是讓此駒佔取前列位置。小組考慮了希威森的解釋後，認為他在此情況下所採取的策略屬合理。

「手錶之星」開閘時以後足豎立，因而失地。小組就「手錶之星」的閘廂行為發出警告，而此駒必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。賽後，田泰安表示，坐騎於起步時以後足豎立及失地，其後居於馬群較後位置。他說，是晚首次在跑馬地上陣的坐騎未能適應跑馬地的賽道上作賽，但表現仍頗為令人失望。

接近100米處時，「赤馬雄風」布文的馬鞭被「宏才」的騎師蔡明紹的馬鞭擊中脫手。「燊榮之星」氣管內有很多血。

第4場：被查詢時，布文表示，他獲指示讓自外檔出閘的「勇威神駒」於早段留後競跑。他說，坐騎早段走勢令人滿意，但他自600米處起對坐騎的動作有疑慮，尤其當坐騎出右腳時。他說，由於他持續對坐騎的動作有疑慮，因此在進入直路後不願全力催策坐騎，直至坐騎於接近250米處時轉腳。他說，當「勇威神駒」取得平衡，他隨即開始全力催策坐騎至終點。他又說，他覺得坐騎在他手足並用催策下交出強勁反應，因此沒有對坐騎用鞭。小組提醒布文，他須遵守賽事規例第105條，就任何於賽事期間可能影響坐騎表現的情況於賽後即時向董事報告。練馬師沈集成確認所發出的指示，並確認布文於賽後即時表示對此駒於陣上的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第5場：小組譴責「極速之子」艾道拿。接近350米處時，賀銘年跌掉馬鞭。由於這已是賀銘年今季第3次跌掉馬鞭，小組向他發出最後警告。賽後，賀銘年報告，坐騎沿途走勢欠順。賽後，巴度表示，他未獲發任何具體指示。他說，「星運皇爵」出閘迅速，因此他選擇催策坐騎上前領放，當時未有其他馬匹無意領放。練馬師方嘉柏告知小組，儘管他賽前讓巴度可選擇讓此駒佔取更為靠前的位置，但未有預期牠會領放。他續說，他認為此駒在領放下搶口而不合發揮，因而在直路上墮退。

第7場：賽後，周俊樂報告，「晶晶日上」於早段沿途走勢令人滿意，但在直路上對催策毫無反應，他未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。「實現夢想」賽後被發現發出很大的呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」。

第8場：「無限美麗」被發現心律不正常，開跑前被小組按照獸醫意見著令退出。

第9場：「縱橫萬里」賽日早上被小組按照獸醫意見（腹絞痛）著令退出。「嘉應喝彩」在跑馬地馬房內須重新裝上左前蹄的蹄鐵。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。