【蹄聲妙影】行人天橋衞生惹關注

差不多抖暑，一早一晚還是有雨，相機鏡頭難免會入水，東星同一眾攝記都畀老天爺玩謝，不過落雨順便洗下地都係好事，清潔姨姨可慳水慳力嘛，尤其沙田馬場玻璃大樓對出條行人天橋，聽講平時好多公眾人士都投訴條橋上面太多煙頭，阻住佢哋來往彭福公園散步同放狗。是咁的，由於呢條天橋屬馬會管理範圍，有投訴就要受理，最近相關部門就向員工發出內部通知，由7月1日起，玻璃大樓外嘅行人天橋上列為禁煙區，如要「BBQ」就稍移玉步往天橋底嘅指定吸煙處。

出咗呢段通告，一班煙民即刻有嘢呻，而東星有位老友就係受影響人士，佢就話煙頭掉到一地都係，班友梗係爭唔落，但其實咁多年，佢唔明馬會點解又唔監管部分放狗人士，喺橋上任由狗隻周圍大小二便，搞到條橋經常有排泄物氣味，甚至蓋過埋啲煙味，尤其喺夏天，直頭臭到飛天，如果真係咁，即管睇吓相關部門仲有咩良策搞好衞生，而東星既不是煙民，亦冇養狗，講句公道話，畢竟保持環境衞生，人人有責！

初步提供:

第2場(5)誠心所願+(11)極速之星

第9場(1)時間寶+(3)河好運

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星