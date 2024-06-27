【賽馬以外】三T彩池 仲有冇意義？

如果十幾廿年前有人同你講，佢咗中三T嘅話，大家一定好興奮，仲會屈中三T嗰條友請食飯兼直落，事關喺大家中心目中，中三T係難度極高嘅嘢，至少都收幾百萬啩，隨時中完買樓都得啦。事移勢易，咩嘢都會變，如果尋晚有人同你講佢中咗三T，你又叫佢請食大餐嘅話，隨時換來對手「激烈」嘅問候，又或者佢會同你講，「請你食麥當勞都仲得嘅，加大就免問喇…」。點解？因為尋日三T正獎派彩，只係3808蚊咋，如果中2蚊注，收得762蚊，隨時一個人夜晚想鋸塊靚牛扒，都唔夠錢找數呀。

點解三T彩池會變到咁？首先尋晚三T3關都開晒熱門，預咗派彩唔會高，但應該都冇諗過正獎4000蚊都冇啩，話晒都係3T，斷估都唔會有人咁犀利，係每關3隻單式咁買啩，如果正正常常每關1膽拖4腳，最終派3808蚊，真係只得微利。再睇埋投注額，原來只得280萬，最終有422注中，難怪派彩得咁少啦。如果當尋晚啲孖T投注額比較，頭三口都有140至160萬，最尾嗰口仲有378萬，比三T仲要多，證明依家喺馬迷心目中，三T真係一個完全唔吸引嘅彩池，好似尋晚咁，開熱門畀你中到，都係冇癮得啖笑，又有咩意思？

先利申，筆者對上一次買三T，真係唔記得幾時喇，印象中今季應該冇買過，上兩季可能都冇。換言之喺筆者心目中，呢樣嘢已經可有可無咗好耐，當然依家三T只係話比大家知，嗰3關賽事嘅形勢應該比較混亂。事實上，睇番今年啲數據，暫時舉行83次賽事，原來有33次冇人中三T正獎，比例接近4成，即係話呢個彩池依然係難度極高，只係已經難到大家都中唔到。派彩方面，啱啱呢次固然係低到冇朋友，季內亦有5次三T正獎派彩係少過10萬蚊，當然派彩逾百萬嘅都係33次，最多嗰次都逾2000萬，有0.7注中。

其實當一個彩池咁難先中到嘅時候，自自然然就會畀人遺忘，今季三T嘅投注額，長期徘徊喺2至4百萬左右，以依家每日投注額10幾億咁計，三T佔嘅百分比已經好細。既唔能夠帶動咩話題，亦似乎不能提升啲唔太識馬嘅朋友對賽馬嘅興趣。而今季三T投注額最高嗰次，就係季初9月27號，有3888萬，主要係因為之前連續幾期冇人中，結果有巨額多寶累積，先吸引到多啲人博下。

只係弔詭嘅係，如果一個彩池長期冇人中，只會令吸引力大減，但正因為好多次唔中，先可以累積巨額多寶，重新引起投注意欲，喺咁嘅惡性循環下，三T呢個彩池係咪已經完成咗佢嘅歷史任務，真係天知道。

■山無陵