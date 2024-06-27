【2隻即退役】昨晚出賽3駒今日驗到腳有事

今日馬會驗到昨晚3隻出賽馬「快快盈」、「精彩生活」及「其藝先鋒」腳有事，其中姚本輝4捷馬「精彩生活」同埋丁仔上季1捷的「其藝先鋒」即時退役，丁仔冇埋此馬，只剩下24駒。另外，馬主黃士心匹3捷馬「開心高球」，早前拚到流鼻血，今日亦引退。

2024年6月26日賽事獸醫報告增補

首席受薪董事方顯韜發出通告如下：

第5場–「快快盈」

表現令人失望的「快快盈」於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。主任獸醫（賽事管制）今晨在練馬師大衛希斯的馬房再次檢查「快快盈」時，發現該駒左前腿不良於行。

第6場–「其藝先鋒」

表現令人失望的「其藝先鋒」於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。主任獸醫（賽事管制）今晨在練馬師丁冠豪的馬房再次檢查「其藝先鋒」時，發現該駒右前腿不良於行。

第8場–「精彩生活」

表現令人失望的「精彩生活」於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。主任獸醫（賽事管制）今晨在練馬師姚本輝的馬房再次檢查「精彩生活」時，發現該駒右後腿不良於行。