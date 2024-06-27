岳伯仁6駒報名！南加名城衝愛爾蘭打吡

嚟緊本地11場黃昏賽於7月1日周一舉行，至於周日雖然香港無戰線，但仍有分量十足的海外賽，當日晚上8時10分開始轉播愛爾蘭打吡賽馬日9場賽事，當中包括一場一級賽、一場二級賽及兩場表列賽，一眾好馬空群而出鬥撼，絕對有可觀性。

重頭戲愛爾蘭打吡2400米一級賽，上次在英國打吡大賽敗於「名戰古城」的「和氣」，又擬再配上郗福年出戰，當然有捧盃機會，不過愛爾蘭練馬師岳伯仁派多達6駒報名，單計數量已知決心，而且不乏實力馬擔網，好似剛戰與「和氣」力鬥而敗得第3名的「南加名城」，其實之前3戰錄得全勝，包括法國兩歲馬一級賽，其父「帝皇城堡」亦曾勝愛爾蘭打吡，相信「南加名城」跑哩半不會嫌長，上次英國打吡大賽原本擺第2位，卻受拋跌騎師的「不枉此行」搶出在前走影響，交不出應有後勁，今次再跟好位，可見真章。

岳伯仁尚有「貴爵廣場」要值得格外重視，此匹「天文學家」子嗣出道至今4戰得2冠2季全上名，上次扳上哩半攻車士達銀瓶三級賽跑入一席，路程已有過經驗，隨時再進步。大家不妨考慮用「南加名城」做連贏馬膽拖「和氣」及「貴爵廣場」。值得一提，今次用馬海戰術的岳伯仁，過往曾15次勝出愛爾蘭打吡，包括上年在莫雅胯下取勝的「多產巨匠」，部署經驗豐富，睇吓今屆係咪又係佢贏？