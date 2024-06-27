三T500萬JACKPOT 頭兩關信呂健威！

留意下星期本地賽編排密集，先是7月1日周一跑沙田黃昏賽11場，然後周四跑谷草夜賽，隔兩日周六再跑沙田黃昏賽。7月1日焦點包括大彩池三T有逾227萬元多寶，預計10元1注獨中派彩高達500萬元，尾場四重彩及四連環則有多寶200萬元。呂健威今季三T場次上名率38%最高，用呂廐馬做膽最穩。

呂健威於今次三T頭兩關俱有派馬上陣，頭關第5場「哈羅威」兩次上陣俱取得殿軍，3歲馬保持進度，埋門再有兩課拍跳，操足而來排1檔，坐位望贏做膽最穩。配腳記得兼顧羅廐配布文初出的「幸運震撼」。三T次關第6場呂廐有「巴閉哥」及連續5仗上名的「傑出漢子」攻香港回歸盃，「傑出漢子」排3檔有利，再入三甲機會高。三T尾關粵港盃，呂廐無馬列陣，蔡廐「獵寶勤」上仗落四班初配潘頓拚敗再騎，反映重視，排1檔也穩陣。

尾場四重彩及四連環有多寶200萬

第11場有四重彩及四連環有多寶200萬，柏廐「星運少爵」大熱搏輸後今次初綁脷及增程跑一哩，用王牌決心大。希廐「艾莉奧」贏馬開竅後回升三班負120磅不重，有力再拚勝，兩駒均有望跑入前列。呂廐「獨步天下」勝在準繩，必要兼顧。