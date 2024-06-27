【初戀都出埋】錢我大把~我要冠軍呀~

香港要做冠軍練馬師，真係要天時地利人和配合，手執一手好馬當然是先決條件，但都要谷得應棍噃，不過都仲未夠，仲要睇埋對手囉！今季Pierre伍鵬志第2季從練，成個倉都係好馬，而且季初谷得又應棍，更加破紀錄締造15連勝，加上傳統大倉蔡約翰、羅富全、告東尼今季唔算標青，成個形勢真係配合晒佢，雖然去到季尾有所回落，但關鍵時刻佢又發力，上周沙田更三喜臨門重拾氣勢，依家只係剩番前波士呂健威同佢鬥咋，難得有絕佳機會，伍鵬志當然連「神沙」都唔放過拎埋出嚟，今期7.1賽事，伍鵬志出到3隻J布大冧巴嘅3歲馬，3隻操得唔算耐，但唔理得咁多架喇...得番5個回合，有戰力嘅都會出來盡做呀~

第4場匹澳洲自購馬「競馬一心」，外地3戰全上名，來港亦都4試大閘，剛剛運返來沙田試泥閘，放頭走入第2，只輸畀「美麗第一」，今次仲用到潘頓，不明物體堅要睇實。第5場PPG「初戀」，來港前試閘試過大勝6馬位，天生速度甚佳，今次用楊明綸都唔可以輕視。仲有第10場匹「祥龍駒」，英國自購馬外地兩戰全勝，來港後進度亦與日俱增，近期試閘都有走勢，總之伍鵬志今期3隻新兵都要睇住，呢次唔得，煞科前再上陣都要吼住呀，倉主恨攞冠軍恨到發燒呀。