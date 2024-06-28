阿廖季尾贏到收唔到掣！

新練馬師廖康銘季尾愈戰愈勇，剛周三夜賽又告起孖，今季累積28W。馬季尚餘5個回合，廖倉主力圖首度衝擊5連勝，今戰有近績支持的「河好運」與「多利彩駒」可視為出擊重心，巧合同樣抽5檔，形勢造就有望為練者再添進帳。

以今季來港開倉表現，廖康銘表現可謂漸入佳境，季尾階段甚至出現連勝局面，當中2次沙田日賽，縱使出馬不多只得3匹及4匹，依然有頭馬見面，在7月餘下5次賽期，誓可朝突破30W目標進發，今次賽事繼續有叫胡籌碼。

第9場「河好運」一連兩仗配潘頓1200米後上不及失諸交臂，今次增程跑1400米，安排由布文接棒出擊。此駒首戰與蔡廐PPG「以戰常勝」拋甩群駒單打獨鬥僅敗，剛戰成為大熱門力謀補中，卻遇上前段超慢步速，後上威力大為削弱，今次放棄同日1200米賽程，刻意打王牌增程出戰，絕非無的放矢。

多利彩駒表現復甦

第10場「多利彩駒」第3仗已在田草1200米敲響勝鼓，但接着一仗因氣管有痰表現走樣，往後上陣未有太大突破，但每仗所負俱不遠，直至上仗終有復甦走勢。雖然今仗遇上「開心寶寶」與「天天同樂」兩匹新星，但比起牠們升班初戰，「多利彩駒」牌面仍不容小覷。廖康銘今戰尚有另一匹初出自購馬「發財鴻星」，因應外地賽績首戰已跑一哩，北半球馬季中接受閹割手術，復課由艾道拿接手已親試4課大閘，今仗有備而來，或會為練者帶來意外驚喜。