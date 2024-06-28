力爭自家單季頭馬紀錄　賀賢自爆兩駒機會

賀賢於下周一派出「增有」出戰第6場二班1400米，盼望該駒能為馬房今季的佳績錦上添花。賀賢今季已取得41場頭馬，距離個人在港從練以來的單季頭馬最佳成績44場只差3場。

「增有」今季上陣12次，其中11仗跑入前五名，當中包括兩場頭馬。賀賢說︰「『增有』十分忠心，而且演出穩定。在這些賽事中，評分低的賽駒負磅較輕，自然較為有利，負重磅的馬兒爭勝或有點難度，但牠非常忠心可靠，每仗均發揮出水準。倘若今仗賽事步速偏快，牠於末段將能夠以勁勢上前。」

「九五赤兔」今仗抽得1檔，韋達有信心此駒今仗能重振聲威。韋達說：「我本周曾為牠主操，牠的表現非常好。我今仗安排牠縮回1400米角逐，陣上有數匹負輕磅的對手或會與牠爭奪領先位置，但牠的跑法並非單一，我想牠會跑出漂亮一仗。牠今季表現不太穩定，但仍是一匹雄駒，要保持狀態有點困難，不過當牠處於佳態時，往往能交出水準並取得佳績。馬兒上仗首次在跑馬地上陣時賽事速度甚快，表現卻令人失望，但我有信心牠今仗能交出好表現。」

賀賢還會派遣「嘉應獎昇」角逐第4場三班1000米讓，他下季有意讓牠增程角逐。賀賢說：「馬兒或適合角逐更長途程，但牠目前跑1000米直路賽的表現實在出色。在新一季開始前，我們不想牠跳出舒適圈，所以會多跑一場短途賽。只要仍然有效，我們便會沿用相同的部署。雖然馬兒要負較重磅，但牠喜歡跑今仗的場地及途程，因此我們讓牠再跑一仗。」