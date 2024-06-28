【告東尼獎】何澤堯挑戰反勝鍾易禮

何澤堯目前在「告東尼獎」，依然落後鍾易禮8W，要在餘下5期賽事反先，固然是超高難度挑戰，尚幸接住賽事繼續獲得呂健威與方嘉柏兩廐主力撐，務必全力以赴。何澤堯一連四季7.1賽期俱有馬贏，今戰更有威哥衝冠委以重任，7駒由其出戰，小何延續7.1獨步天下勁勢，可謂志在必得。

去季7.1賽期，何澤堯個人連中三元，表現相當醒神，當中更以威哥旗下「巴閉哥」食尾胡。此駒今季更於7.1盃賽列陣，但卻換上潘頓，上賽配搭何澤堯改騎廐侶「傑出漢子」，人馬自於季初首戰合作，相隔多時於季尾再度攻堅，錦標場合各為其主，鬥志毋庸置疑。

何澤堯今次呂廐實力坐騎之中，兩匹近績不俗馬匹，既視為爭勝重要籌碼。列陣尾場「獨步天下」固然是馬房今季PPG新星，升三班後兩戰皆上名，但上場賽後報告，何澤堯亦解釋馬匹前段未能跟上步速，因此今仗立即增程跑一哩，騎練部署上既有共識，自然期望馬匹繼續進步，交出好成績。

綠族豐收爭盃主力

至於上次接手跑第4之「綠族豐收」，何澤堯親自最後試跑，動態至為積極。此駒雖然在港一直以跑1200米為主，今期卻將名額讓予廐侶「開心寶寶」，改跑直路賽覬覦錦標，陣上跑法亦屬能跟擅鬥之輩，加上本身有喘鳴底子，威哥爭冠部署上不打無把握之仗，加上何澤堯騎功幫助，當視為爭盃主力。