【分秒在握】季尾回勇非僥倖

今次第9場四班1400米形勢相當混亂，潘頓揀騎「堅闖」而放手質新馬「河好運」，但後者配上布文亦不似湊興，至於「時間寶」要孭135頂磅，「金鼓齊昇」則曾停課兩個月，各匹有近績的賽駒均各有疑點，不如一博「果然僥倖」。

其實細心察看這場賽事，你會發現快馬不多，嚴格來說甚至是沒有正宗放頭馬，本來在此情況下，可以一博跑法主動的「時間寶」，但此駒上仗在慢步速賽事守在第2位，結果鬥落不單被「快樂高球」掟甩，甚至最終連Q腳亦不保，被「勇冠群英」超越，看來要重啟勝門，「時間寶」還需要多一點的進步。

至於「果然僥倖」，此駒係筆者一直跟進的馬匹，季初能夠在幾無可能的位置追上，於1200米力擒「威力飛彈」，之後增程初跑1400米亦得第2名，僅以短距離不敵神經刀「風繼續吹」，之後曾因不良於行抖了一段時間，季尾復出以來跑了兩仗，雖然未能殺入三甲，但表現卻愈跑愈好。此駒在港所獲冠亞季各一，鞍上人均為何澤堯，人馬特別合拍幾無疑問，而上仗初配霍宏聲，排4檔跟前之下，入到直路居然唔斷得第5名，近完埋門試大閘再一放到底，今次重配最夾的何澤堯，相信跟前亦會有上佳表現交出。

■長風