里見系綠色綵衣　年尾隨時再現香港

日本馬季踏入下半季，唔少本土精英已經滿肚密圈，除咗覬覦秋季各項重要大賽，仲會計劃掠奪海外錦標，香港國際賽檔期係必然考慮，繼早前响寶塚紀念賽跑第4嘅「草如茵」，練馬師池添學表示將會以香港瓶為年終目標，由友道康夫訓練嘅「里見騰輝」，與前駒亦會有相同部署年尾征港。

「里見」系係日本馬圈大族之一，而掌舵人里見治，更加係近年莫雷拉日本客串嘅保薦人，而早於2016年，雷神就夥拍「里見皇冠」揚威香港瓶，如今再有呢匹「里見騰輝」事先張揚部署再戰香瓶，睇嚟成行機會都好大。

「里見騰輝」於今季上半年出賽唔多，只跑過兩仗，並且選擇以遠征為復出首仗，於卡塔爾出戰G3酋長錦標，敗於「桀驁之戀」與「輕風飛」跑第3，前兩駒先後來港跑國際賽之表現有目睹，甚至緊隨其後跑第4之「北橋」，其後來港出戰女皇盃，亦能殺入冷位，級數絕對有保證。

「里見騰輝」上個月係佢今季首場本土賽事，由川田將雅出戰G2目黑紀念賽，13駒賽事跑第4，友道康夫表示對於表現滿意，現階段就會先行放草，而响遠征香港瓶之前，佢就會留待响10月6日舉行嘅G2京都大賞典，先向力圖衞冕嘅「草如茵」挑機，兩匹有意出戰香港瓶嘅日本賽駒，先响呢場熱身賽一拗手瓜。