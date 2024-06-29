池添謙一富田曉調整室打鬥！齊齊被罰停賽

根據日本傳媒報導，當地馬圈日前發生一宗騎師互毆事件。兩位日本中央競馬會騎師池添謙一以及富田曉，喺6月25日晚打交，兩位需要被禁賽。

池添謙一同富田曉原定本周會喺函館競馬場上陣，兩位亦前往北海道出席晨課，據部分馬房人士透露，兩位騎師喺6月24日曾經同其他騎師一齊到函館市一間餐廳食飯，期間兩人飲到非常醉，池添謙一開始以唔友善態度對待富田曉，而富田曉當下非常生氣，掟爛咗池添謙一嘅電話螢幕，雙方當時被同場其他在場人士勸停，其後池添謙一先行返回調整室，不過佢嘅憤怒，並未有因時間而流逝，池添謙一之後再打電話叫富田曉前往調整室，兩位喺凌晨發生口角並打鬥。

經日本中央競馬會研訊後，最後池添謙一並被停賽4個賽馬日，而富田曉則被罰2個賽馬日，而兩位喺今個星期嘅坐騎悉數易配。池添謙一其後喺社交平台發表道歉聲明。

睇番香港，近年香港騎師都好和平，要數到對上一次肢體碰撞事件，可能就要數番去2019年12月26日谷草夜賽史卓豐同田泰安喺跑完第5場賽事之後發生爭執事件啦，當時豐豐仲因為引發同田泰安嘅肢體衝突，違反賽事規例第155(5)條，最後被罰3萬港元！