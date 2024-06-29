FB出現假帳號詐騙賣料　南非騎師傑奇真惹妒忌?

網絡騙案層出不窮，近日南非騎師傑奇(Craig Zackey)亦被波及，近日於Facebook上，發現有不法之徒利用其個人名義開設之假帳號，以提供賽事貼士為招徠，透過匯款收受利益，而當事人已公開發表聲明，對於自己名譽受損極為不滿，並呼籲廣大馬迷切勿受騙。

對於傑奇，相信香港馬迷，只會透過轉播賽認識其名字，識別度難與曾來港之霍勵賢、史卓棟、利敬國等相比，但近年一直都係南非嘅前列騎師，今季亦如是，响騎師榜緊隨霍勵賢、M也尼同雷景勳三大高手之後，以158W排响第4，而嚟緊嘅轉播嘅德班七月讓賽，仲會夥拍重心熱門之一嘅「惹妒忌」(Green Wity Envy)出戰。

今次傑奇牽涉呢宗騙案事件，唔知係咪名氣所累，德班七月讓賽坐騎呢個馬名，都可謂夠應景。順便一提呢匹「惹妒忌」，去年响南非首戰一出即勝，鞍上人係董明朗，騎者因為來港發展，結果就由傑奇接棒主理，今季大放異彩，近期更加一口氣取得4連勝，包括2場G1勝利，且看傑奇响今屆德班七月讓賽，能否憑呢匹應景馬匹一舒悶氣。