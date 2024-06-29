被遺忘了的金鑽貴人 文家良：復出問題言之過早

去屆最佳短途馬「金鑽貴人」，在新一屆冠軍人馬之最佳短途馬候選命單，依然榜上有名，然而比起去季8捷豐功偉績，今年只得3W，在贏完G2短途錦標之後，因為左前腳受傷，無緣向衞冕主席短途獎之路進發，而且傷勢不輕，左前球節需要開刀根治傷患，能否再度獲選成為香港最佳短途馬，實績方面實難與去屆相提並論。

「金鑽貴人」自手術後至今，已經豹隱兩個月，並未於機坪式細圈露面，然而文家良透露馬匹仍留在沙田馬房，不過馬匹在手術後休養需時，由於收鑼在即，亦不急於安排馬匹進行任可操練模式，但近期已能安排策騎員馬房內上鞍騎踱，以輕鬆操練令馬匹保持適當運動量。

文家良強調「金鑽貴人」目前仍在休養階段，練者亦強調以馬匹健康為大前提，趁住抖暑期間，可以有充裕時間復原，對於新季復出安排，文家良指出一切尚屬言之過早，並唔會會着意以任何一項大賽趕工夫，暫時並無任何復出時間表。

除咗「金鑽貴人」，文家良另一匹過百分嘅「安遇」，早前已經加盟賀賢旗下，如今兩匹過百分馬一養傷一拉走，文廐在年底國際賽前，暫時响頂班場合，將會成為無兵司令。