6歲馬女愈戰愈勇！美孫女第3度捧走G1！

澳洲鷹園馬場今日(6月29日)連場有不少分級賽事，當中全日重頭戲，1400米G1皇冠錦標，有不少為香港馬迷熟知的賽駒應戰，分別有「美孫女」(Bella Nipotina)、「幻麗女神」(C'est Magique)。而麥道朗本應今日亦在鷹園上陣，惟他因膽石入院治療，原定坐騎悉數易配，「幻麗女神」就係其中一駒。

不過喺呢場1400米皇冠錦標，「美孫女」於6月15日出戰同程一級賽史德布克讓賽，結果喺負重磅之下僅敗在勞樑棟坐騎「磁性仙妃」蹄下，但今仗「美孫女」唔使再讓磅作賽，成為大熱門亦無可厚非。結果呢匹由馬漢雅所訓練嘅「美孫女」，喺莫隆利胯下轉彎已經望空，入直路後無擠無阻輕勝同場其他對手。

「美孫女」在5月已攻下東奔一萬錦標，今次再喺皇冠錦標贏一級賽，幕後當然十分開心，呢匹6歲馬唔經唔覺都跑咗52場，今季表現長期大勇，今次再贏G1亦係合理賽果，而訓練「美孫女」嘅馬漢雅喺呢場G1更包辦馬房連贏位，認真威水。至於「幻麗女神」則以第10名過終點。