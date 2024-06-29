韋利安挑機愛爾蘭打吡地主

英國賽駒已包辦本年兩項愛爾蘭經典賽事冠軍，並有可能於周日在卻拉舉行的2400米一級賽愛爾蘭打吡再下一城。

今屆愛爾蘭打吡共有8駒競逐，兩匹在英國受訓的良駒均屬爭標要角，分別是范思維麾下的「和氣」及韋利安訓練的「大祭典」，牠們今仗將面對岳伯仁麾下多匹佳駟的挑戰。掌管巴利多爾馬房的岳伯仁，迄今已15度摘下這項愛爾蘭經典大賽桂冠，今年該廄4四匹參賽馬，包括由莫雅策騎的「南加名城」，以及預計將會領放締造快步速的「爽到極」。

「和氣」及「南加名城」均有列陣本月初的英國打吡，雖未能抗衡頭馬「名戰古城」的凌厲衝刺，但也交出甚佳表現，最終「和氣」跑獲亞軍，「南加名城」跑入季席。

近年有不少賽駒在英國打吡大賽跑入位置後，再乘勇揚威愛爾蘭打吡，且看「和氣」能否在約一個月後再次擊敗「南加名城」，以及兩駒是否適應在卻拉作賽，因為卻拉是以右轉方向競逐的平坦賽道，與左轉且以急彎及起伏不平聞名的葉森跑道截然不同。

岳伯仁說：「我認為卻拉適合所有馬匹競逐，也肯定適合身形龐大的『南加名城』。我們一直認為馬兒季內會愈跑愈進步，而在葉森一仗後牠的實力看來又再有所提升。」

范思維對「和氣」的狀態充滿信心：「馬兒5月在嶺飛打吡預賽表現出色，其後在葉森一仗演出更進一步。」

陣中另一匹參賽馬「大祭典」，韋利安因備戰時間不足而未有派遣牠出爭英國打吡，但牠上仗在萊士達角逐2000米新馬賽時，輕鬆凱旋。此匹身價高昂的「海都之星」子嗣於本周較早時在新市場進行1600米快操，韋利安表示對馬兒感到滿意。