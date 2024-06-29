【世界觀】維京突襲馬場上的夏蘭特

馬主對旗下馬匹命名，都有個人嘅喜好，華人馬主鍾意攞意頭，所以唔少馬都有個「贏」、「勝」字在內。響外地，馬主除咗鍾意用風景名勝、歷史人物做馬名，唔少都喜歡用自己心儀嘅球隊、球員替愛駒命名，年代舊遠啲有香港馬迷熟悉嘅前香港打吡冠軍「告魯夫」（Johan Cryuff）、種馬「雲尼斯達萊」(Van Nistelrooy)，呢對以荷蘭一代名將命名嘅古摩亞名駒；早排亦有取材自法國隊靈魂人物麥巴比嘅「奇力兒」響皇家雅士谷賽期亮相，今次嘅愛爾蘭打呲賽日，就有另一匹同當時得令足球明星Cross-over嘅新星現身。

由黎偉安訓練嘅「維京突襲」，起名有段古。馬主Middleham Park Racing嘅賽馬團體經理人Tom Palin係英超班霸曼城嘅忠實支持者，順理成章亦係愛隊首席殺手艾寧夏蘭特嘅超級Fans，佢希望旗下打理嘅馬，會有一匹配得上呢位挪威神鋒嘅外號Striking Viking。直至「維京突襲」嘅出現，佢覺得終於搵到值得擁有呢個咁有霸氣名字嘅好馬。「維京突襲」投入操練初期就展現與眾不同嘅過人能力，所以佢都忍唔住，將一直保留唔用嘅夏蘭特綽號，用響呢匹馬身上，可見對此駒鍾愛程度。

兩歲馬初戰分級賽

「維京突襲」亦無令佢哋失望，響今個月15日約克馬場嘅出道戰，不費吹灰之力大勝對手接近3個馬位。Tom希望呢匹兩歲馬可以同夏蘭特一樣咁多產，今仗初次升格挑戰分級賽S1-2火車路錦標，係呢匹馬展現實力嘅第一個表演舞台。