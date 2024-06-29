【論戰天下】南加名城力爭父子制霸

今屆愛爾蘭打吡與上年情況差不多，稍不同是當時「多產巨匠」獨大，今年卻收起「名戰古城」，改派英國打吡季軍「南加名城」，睇部署可能岳伯仁認為此駒已夠贏。

常為你擺明氣袋

S1-1：「常為你」是「競駿輝煌」同母半兄弟，前仗在高崗打開勝門，上場初跑讓賽亦放得有聲有色，擊敗「空軍指揮」及「強兵壯國」，頭馬「慧眼文評」再出澤西錦標第3，水準甚高。父系為英愛打吡冠軍「夏辛村」長力十足，多跑200米綽綽有餘。

馬蒂斯大步夠贏

S1-2：「馬蒂斯」5月於卻拉馬場1200米一出即勝，200米望空衝上，雖然贏得有點好彩，但本身大大步身形壯碩論馬只八九分水準，盡顯潛力。同母半姊「暗色主義」兩歲時已勝出一級賽，血統亦具早熟條件。

科曼飛瀑熱夠身

S1-3：「科曼飛瀑」去年6歲在此賽輕鬆取勝，雖然捲土重來比去年贏馬時再多負5磅，但今季在英國復出3戰已熱夠身，上場阿基斯里錦標只負於「堅信」，狀態回勇對手減弱，有力成功衞冕。

小君莉經驗豐富

S1-4：「小君莉」這匹5歲灰色雌馬作戰經驗豐富，且泥草皆宜，上場休息逾半年復出，於卻拉1200米負於一匹無厘頭巨型冷門馬頸位得亞軍。開氣後縮回強項1000米，10檔起步形勢亦佳，可優先留意。

巧琴聲輕磅可勝

S1-5：「巧琴聲」是澳洲種馬「秋陽」的同母半妹，去年兩歲在李奧柏初出後上輕勝，今年復出無熱身下跑愛爾蘭一千堅尼難度太高，結果只負於「下凡仙姬」5個多馬位表現並不差，今回師表列賽，面對年長馬負輕磅可勝。

和氣補充報名加入

S1-6：岳伯仁馬房過往15度勝出此賽，去年更包辦四重彩。「南加名城」去年兩歲已勝出2000米聖格盧準則大賽，根本就是長途氣袋，上場英國打吡拚入第3，如今「名戰古城」轉戰下周日蝕，似乎派此駒已夠贏，可望步其父「帝皇城堡」後塵揚威此賽。

最強對手必然是上仗在牠之前過終點的「和氣」，幕後願意付出10萬歐元補充報名參賽，能力無懷疑，不過今次是作客身份。「貴爵廣場」於車士達銀瓶大熱得得季卻無參加英國打吡，留力撞正今屆弱組已夠用。「大祭典」來自英國且是大幅跳班，綵衣當旺而父系「海都之星」長力十足，或許有力一戰。

州代表力求3捷

S1-7：「州代表」這匹「飛雲渡」子嗣去年尾才出道，經過兩仗鄧多克膠沙地上名後，前仗在卻拉馬場1600米打開勝門，上場升班跑讓賽再下一城，擊敗兩匹讓磅賽中堅分子「嬌喜娘」及「呼聲再起」並不簡單，有力完成3捷。

嬌喜娘卻拉強項

S1-8：全晚出馬較多場合，「嬌喜娘」雖然跑法時跟前時後追，但整體演出仍見穩定，若然上一場「州代表」有表現的話便可將此駒評價機會提升。卻拉馬場兩戰全上名，倘今場步速夠快的話，當有利其鬥後勁跑法。

氣態巨星良血馬

S1-9：「氣態巨星」父系「天文學家」，母系乃4項一級賽名雌「合體恆星」，如此良血馬必受注目。至今出賽7次未失三甲演出亦準，觀乎表現似乎較慢熱且愈跑愈長，今挑戰讓磅賽負磅適中，可期再贏。