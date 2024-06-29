手握重兵！潘頓停賽前夕數胡！

潘頓因為不小心策騎，周四夜賽將要停賽一天，周一沙田賽事騎足11場，不敗新星「天天同樂」固然是矚目焦點，3項盃賽同樣手執重兵，一哥今季已經摘下18項獎座再封盃王，以今戰舉足輕重的分量，有望贏馬捧盃，再添進帳。

雖然潘頓今季繼續成為盃王，但與上季大豐收成績相比，分級賽以至大小獎盃合共取得34場頭馬紀錄，略見遜色，如今在煞科前尚餘5項錦標，相信騎者亦不會錯過任何追數機會，而在今次3場錦標賽事，更有二班賽角逐重頭戲香港回歸盃，勢必成為其鎖定目標。

第6場的香港回歸盃，潘頓故劍重逢再騎呂廐「巴閉哥」，此駒去季來港服役，首戰直路賽由潘頓一出即勝，人馬合作過首3仗後，至今才再有合作機會，巧合此駒上季自一出即勝後，直至季尾最後一仗才能再贏，今季初同樣是初戰報捷，連同上賽期間更4度得亞，吼準壓軸賽程於盃賽力謀補中，人馬有望再次埋齋。

獵寶勤拚個明白

出戰第7場粵港盃之「獵寶勤」，為今季運港之澳洲自購馬，來港後專攻1200米，之前3仗分別於2草1泥3個場地仄試性能，到上場落四班強配潘頓備受熱捧，無奈遇上變化場地，敗績大可抹去，回師正常場地兼且抽排有利1檔，錦標場合，當有拚個明白意圖。

此外，第4場三班1000米，廠商會90周年紀念盃，潘頓策騎伍廐初出自購馬「競馬一心」，剛周二由潘頓親試泥地大閘趕工夫，全程主動展現天生速度，機會還是不容忽視。