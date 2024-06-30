【分分制勝】非常辣操　唔驚外檔走樣！

上季新馬賽，由4駒包辦5場頭馬，首季早熟贏識，能力普遍不俗。「禪勝輝煌」率先上位，最近更躋身分級賽行列，真正扶搖直上；其次數到「鈦易搵」，今季一直有穩定演出，只是近仗受制於頂磅，才遇到阻力。踏入季尾，餘下兩匹新馬賽頭馬「嘉應獎昇」及「獎金大少」亦相繼發力，「嘉應獎昇」最近回師1000米直路賽威力重現，今期第3場問鼎廠商會90周年紀念盃，當屬爭標主角；「獎金大少」季內經常跑雙位數名次，表現一度令人失望，直到近月出戰田草1200米，水準回復穩定，對上3戰同程均獲前4名，上場更成功重開勝門，反映評分已跌至有利水位。

第7場四班1200米，粵港盃，「獎金大少」上仗受讓15磅下影贏「佳運發」，但本身已拋開負磅相近的季軍馬「水龍頭」，計數亦算出色。再看資料，最近10匹四班田草1200米頭馬，翌仗再戰同班同程，結果全數跑入前4名，最近兩駒「以戰常勝」及「輝煌精英」均可順利再下一城，畢竟季尾田草短途賽水準較低，新勝分子較容易再獲甜頭。「獎金大少」贏完馬只加5分，所佔優勢更明顯。

另外，「獎金大少」剛於6月2日搏完，6月10日已重新快跳，埋門更安排泥閘考驗，操練非常積極，擺明是馬房衝冠重要棋子，難得體重只輕微下降2磅，眼看狀態、健康一切正常，估計走樣可能性不高。今場對手中，只有「獎金大少」曾於同程贏馬，路程發揮最有根據，就算排外檔起步，仍可秤先。

■明治朗