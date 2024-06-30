【練馬師王】再追衝冠倉　但要忍一忍先

上期跑馬地「練馬師王」，呂健威與廖康銘同樣取得2冠1季成績，以28分成為雙冠軍，呂健威季內第12次封王，累積次數又再反壓伍鵬志。至於冠軍練馬師之爭，呂健威季內暫獲65W，頭馬次數睇齊伍鵬志，但因亞軍較少，續居第2位。馬季尚餘5期賽事，兩大華倉肯定傾盡全力搏殺，戰意方面倍覺鮮明。

今期黃昏賽，呂健威出馬12匹，比伍廐略多之餘，整體馬匹能力亦較佳，有可能搶回主導領先地位，值得信賴。但搶先登場的「天下寵兒」、「魅力一丁」及「上浦精選」機會平平，若想投注呂健威的「練馬師王」，不妨留待至第4場才「入場」落注，事關第4場廠商會90周年紀念盃，呂廐以「綠族豐收」及「勇敢巨星」雙龍出海，決心揚威這場三班1000米直路賽，當中「綠族豐收」由何澤堯執韁且是馬房出賽首選，估計是主力所在，本身喘鳴底子，這類馬性能宜短忌長，今仗縮程出擊，可望再顯示最強威力。

緊接上陣第5場的「哈羅威」，至今兩次出賽均跑殿軍，今次安排加眼罩，同廐的「勁速威龍」與「迎樂」試過變招得手，而「哈羅威」埋門加配件試跑，輕易交出快時間，預計啱發揮。

至於守尾門的「獨步天下」首度挑戰1600米路程，今季同程賽事，以告東尼贏11W最多，呂健威則獲10W居於次席，但計勝出率高達接近三成，遠超其他對手，旗下馬跑一哩特別可靠，「獨步天下」海外的同母馬贏長途為主，加程一定勝任。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 1.85倍

2.伍鵬志 7.0倍

3.賀 賢 7.5倍

4.沈集成 18倍

5.姚本輝 16倍

6.羅富全 15倍

7.葉楚航 22倍

8.文家良 22倍

9.大衛希斯 30倍

10.廖康銘 45倍

11.韋 達 75倍

12.蘇偉賢 65倍

13.鄭俊偉 75倍

21.其他練馬師(告東尼/丁冠豪/方嘉柏/容天鵬/黎昭昇/巫偉傑/蔡約翰/徐雨石) 35倍