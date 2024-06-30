【張基焦點】超眼光加眼罩嚟料

潘頓跑完今期黃昏賽後就要停賽一期，相信今回定必盡力數胡，而佢將再次接手蔡廐質新馬「超眼光」，不能忽視。另外，「一定掂」剛戰首次上陣追勁吸引，今次增程兼換人，有心打硬仗。伍鵬志已完全回氣，目前全力爭冠，「江南盛」落到五班優勢明顯；「獎金大少」新勝猶勇，此兩駒各具贏面，值得留神。

第5場四班1200米，蔡約翰今季不少質新馬進度較慢，「超眼光」則出自名牌馬販，款頭亦吸引，未出賽前於從化曾戴眼罩試1200米草閘，於巴度胯下一放到底，但出賽就無用此配備，仍於潘頓胯下跑第5名，之後兩仗都抽不利的12檔，敗績不用作準，經過兩場熱身，今次終於初戴眼罩上陣，近期操練喜見更集中，重配潘頓可見真章。

第8場四班1400米，「一定掂」剛戰初出跑1200米略嫌短，但直路兜大圈追得勁，復課工夫加強，埋門亦有試閘考驗，進度來得快，今回增程跑1400米改用艾兆禮，已屆出擊時。

第3場五班1400米，「江南盛」最近跑1200米已經可以輕易留到，相信目前扳上1400米問題不大，剛戰落班前最後一仗，表現一般可以理解，今次終於減夠分在五班上陣，抽好檔賺級數。

第7場四班1200米，粵港盃，「獎金大少」剛戰擊敗大勇的「佳運發」不簡單，狀態明顯回勇，無疑埋門試泥閘毫無走勢，但此駒過往試泥閘同樣如是，不必擔心，今次只加5磅，抽13檔未必太熱，有權再贏。