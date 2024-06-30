【進階選項】幸運震撼鬥心十足

由Northern Taste、「週日寧靜」等美加種馬移民到日本繁衍後代開始，當地育馬及賽馬事業便踏入起飛階段，但四十年過去，SS血脈延續至「大震撼」王朝，亦出現供過於求的飽和情況，故近年亦有不少這條冠軍血線種馬要分流到其他地方，除澳紐外，亦有遠至南美。

近年與社台合作得最多，首推澳洲阿羅非爾德育馬場，當然後者角色只是作為穿梭種馬的落腳地，如「滿樂時」及「覓奇島」，疫情時南下一年的「不撓真鋼」及現時身處當地的「頌讚火星」等。「不撓真鋼」今年出了優秀泥地子嗣「青春永駐」，另一匹「生活格調」敗走香港瓶後早前亦重開勝門，不過這匹良血種馬今年卻被社台遺棄至另一牧場，連當地馬迷亦大惑不解。

周一本港賽事亦有首匹「不撓真鋼」子嗣「幸運震撼」於第5場初出，值得留意。此駒由馬主梁自行培育，正是2019年「不撓真鋼」配種出產的數十匹南半球子嗣之一。抵港後試幾課閘走勢吸引，5月田泰安從化閘縱然過程甩漏甚多，但一騎即加速勝出。埋門布文泥閘順跟，末段當高班馬「威力奔騰」拍上即加速，鬥心十足，雖然1200米路程稍短，但憑着質素加上羅廐今季初出PPG成績可靠，有力一出即勝。

第7場柏廐「昭易搵」台型十足，上次初出跑直路賽，出閘挨碰早段居尾且曾失蹄，走勢十分稚嫩，走順後末段追前甚多。今次增程跑1200米肯定更合，有埋5檔好位面對弱組夠殺。