【耀眼精選】帥帥友福試閘肯走

科技進步會為生活帶嚟便利，但係有時亦會令你招致意想不到嘅損失。唔知大家有冇用過投注寶，呢樣響網上投注出現前嘅過渡性產物，響09年7月1日馬季煞科日第6場，筆者好有心水認為初出嘅「好友福」好大機會，Q拖幾匹普羅馬迷仲未摸通當日跑道形勢變得有賠率嘅外檔馬，咁啱身邊戰友英雄所見略同，建議不如夾份買湊夠一萬蚊賺埋回扣，筆者亦認同佢嘅做法，所以戰友就攞出佢嘅投注寶輸入注項，等剩番3匹馬仲未入閘嗰陣先撳輸出掣。結果一如所料，響拉士150米左右先入鏡嘅「好友福」最後收韁贏馬，排14檔起步嘅大冷「鋼寶」拍住一齊衝上串成279倍大冷Q。過終點後筆者趁去洗手間嘅空檔向家人報喜，點知轉頭見到戰友左手抱頭，右手不停撳投注寶，口中不停重複「冇嘅，點解冇嘅！」

睇見呢個畫面筆者心知不妙，結果真係因為網絡唔穩定，我哋嘅Q同QP注項冇送出到，中空寶，眼白白睇住6位數嘅彩金見財化水。

「友福」系馬主蘇永強先生，一直係鄭俊偉嘅忠實支持者，今次賽事蘇生有兩駒參戰，分別係第3場「友盈友福」及第7場「帥帥友福」，其中初出嘅「帥帥友福」款頭唔錯，試閘肯走，希望湯普森能夠克服14檔再做齣好戲。