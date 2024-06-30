【三重彩地帶】「神」級發揮克服外檔

第1場四班1000米，新舊混戰亂局一場，複式下注較為上算。「不可擋」及「輗多福」兩匹電兔互相削弱之下，能守好位的「精彩勇士」可坐收漁人之利。「多彩多姿」血統屬中距離材，初出同程賺短也有不俗走勢，應非朽木。「精彩駿將」兩度試閘均跑前兩名，走勢俱佳，同父馬不乏早熟分子，初出要留意。「皇龍飛將」7課閘悉數入三甲，包括3課1200米閘，可信性較高。「運來勇士」田草績不及谷草，但卻偏偏揀直路賽，伍鵬志爭冠草木皆兵，部署計過度過。

第8場四班1400米，「美神來」上場三降四跑同程排12檔，沿途外疊推進，去到最後100米才被主馬群甩開，實際表現勝於紙上名次第6，試準換潘頓表現心迹，惟又排外檔，要睇一哥如何克服。

「博愛先鋒」連場受制不利追的形勢仍入前列，反映正處勇態，續用最佳拍檔布文，決心交代。「冠寶駒」田泰安替3捷最合拍，前置型賺多過蝕。「鴻圖高星」上場造最快末段初上名，只跑3場進步空間甚大。總場次678「輝煌精英」大勝3乘，初出跑第5的「一定掂」跟季軍「獎金大少」相距不足1乘，以此伸算「一定掂」能力不差。■海東