【J臣研究所】昭易搵增程橫掃

季尾除咗練馬師冠軍之爭，餘下就睇睇丁廐能否贏多3場上岸，事實上，丁廐全倉僅24駒，當中4匹為2歲新馬，兩隻為未評分自購馬，僅靠18駒要爭3W未免太過困難，更令人擔心嘅係，如果季尾唔達標而令到馬主拉馬轉倉，下季馬房又點樣維持運作呢？

先睇第5場四班1200米，近期1200米大量新馬上陣，質素參差不齊，稍具狀態或基本能力已力足一戰，「幸運震撼」款頭唔差，睇落腳法應啱跑1400米至1600米，埋門大閘故意捉到實，過終點布文見冇影響名次先衝上，明顯唔想鋒芒太露，今次初出同場大部分都是水準一般的四班分子，力足橫掃。

「知道長勝」季初兩捷但有點操之過急，計馬僅3歲應大把進步空間，季尾落到四班又係超級。「電訊龍駒」流完鼻血復出，大閘走勢唔差。「哈羅威」均速馬，見貫注力差少少，今次加眼罩幫手，呂廐馬隻隻都搏。「拍馬難追」季內兩度落四班都不勝有位，今場一樣會跑近。

第7場四班1200米，粵港盃，「昭易搵」上場跑直路1000米起步一般，最後如飛殺上得第6名，如非稍受阻至少有位置，睇翻步至少屬三班頂馬，今鋪增程200米更合發揮，跑出水準又係冇對手。「祥勝力駒」前仗阻一阻都贏，當上場變化地唔識跑，跟多次。「獎金大少」北半球馬依家先開始大熟，要兼顧。「帥帥友福」試閘佳，但怕為下季熱身。「必先生」四班有一定能力，跑出水準會有位置。