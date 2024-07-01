【分秒在握】爆完大冷位一於再「高」追

今次賽事跑足11場，其中有多場形勢極其平均，尤其揀膽更係難上加難，在這情況下，馬迷不妨多用互串策略下注，估計只要命中應有不俗回報。「鴻圖高星」上仗埋門票數急跌，結果殺入33倍大冷Q腳，今次一於再追。

「鴻圖高星」在港只跑過3次，首兩仗名次分別為11名及12名，可以話全無走勢可言，但上仗馬匹埋門卻突然有支持，最後5分鐘由78倍落飛至33倍，結果成功殺入第2名首次上名。爆完大冷Q腳後，今次又是否值得再追呢？這就要由馬匹表現去看。

上仗「鴻圖高星」跑的田草1400米在B欄角逐，當日跑道形勢對前領馬相當有利，首10場賽事，其中9場頭馬走位只出現1至5，餘下一場則走位6 5 5 1，換言之留得太後，基本上極難爭勝。

而在一片大利前領的形勢下，「鴻圖高星」初配潘明輝排在7檔，早段留守7、8位，入到直路之時本來亦前無去路，幸好前方「帥炸」發力上前，這就令到在其身後的「鴻圖高星」亦連帶有位衝刺，結果後者走位7 8 7 2追入第2名，末段交出的22秒9雖非超強，但已是全場最快，能夠在一片大利前置的形勢下，交出全場最快末段時間追近，如此表現，就當然值跟進了。來到今次人馬再臨，排5檔比上仗的7檔更佳，只微微加了1分，不太熱值得再追。

■長風

第8場 7鴻圖高星 8博愛先鋒

10天天得樂 11聚風雲