【戰況R1】田泰安唔肯上從化試閘　最好玩益咗潘頓

潘頓將於下個賽日停賽，而佢太太Nicole已經帶埋仔女返澳洲度假，佢今日當然要盡量數胡搵旅費，結果頭場已經建功，佢策騎葉楚航馬房初出馬「最好玩」爆出15倍冷W，呢匹馬上年12月右前腿肌腱受傷，休養咗好耐，搞好健康之後，今次一出即勝，真係要讚練者落足心機。

賽後，葉楚航表示「最好玩」季初試閘試得唔錯，但準備出賽時有朝拉傷咗，之後抖咗3至4個月，要重新做工夫，之後從化閘都試得唔錯，而且專登用黃寶妮試閘，因為體重輕對隻馬負擔冇咁大。試完之後，本身可能搵1200米出賽，但因為隻馬大隻，好講求檔位，好彩今日加開四班1000米，所以報跑呢場。

至於今場點解會用潘頓，葉楚航話季初田泰安一手包辦試閘，但有一朝隻馬會喺從化試閘，田泰安冇份上從化，所以唔試，結果冇畀佢跑，而埋門艾兆禮試閘，但騎者一早應承方嘉柏騎「精彩駿將」，所以就問潘頓幫唔幫到手，造就騎練攜手贏馬。

今場跑第2名為楊明綸「多彩多姿」，希威森「不可擋」跑第3，第4名為田泰安大熱門「皇龍飛將」。

第1場賽果：5-6-2-7

二重彩賽果：5-6(最後賠率194)