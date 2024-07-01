【賽後報告】嘉應獎昇氣管有血　烈火駿馬布文話動作有異

是晚賽後報告撮要：

第1場：「銳高」進入跑道時，周俊樂被坐騎拋下，人馬無恙。賽後，周俊樂報告，坐騎於陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」。「輗多福」賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第2場：「鷹勇猴王」心律不正常。

第3場：被查詢時，布文表示，他賽前打算讓自外檔出閘的「烈火駿馬」於早段留後競跑。他說，跑了一段短途程後，他對坐騎的動作有些疑慮，因為坐騎於早段及中段未能完全展步。他說，他於轉直路彎時催策坐騎上前，但坐騎花了一些時間對催策交出反應，其後在最後200米衝刺不俗。他又說，他賽後未有發現坐騎的動作有任何問題。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組將在此駒於翌晨接受例行的進一步獸醫評估後，決定會否對此駒採取任何行動。

「魅力一心」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「凱旋七福」會厭被覆蓋，而此駒過往也有此毛病報告。

第4場：「嘉應獎昇」最後300米在催策下內閃。賽後，巴度報告，坐騎於陣上走勢平平，最後400米在催策下未能以勁勢追前。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第5場：「電訊龍駒」氣管內有很多血。

第6場：「瑪瑙」出閘笨拙及失地。賽後，田泰安未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「瑪瑙」上仗勝出，小組認為此駒今仗的表現令人失望。

第7場：被查詢時，潘頓表示，「獵寶勤」於早段及中段搶口。他說，接近300米處時「綠族威」與「囍眼光」之間出現空位，坐騎未能立即加速以佔取該空位，他將此歸因於坐騎早段及中段沿途的走勢。他又說，坐騎於於趨近100米處時開始對催策交出反應，其後在雙雙略為斜跑的「綠族威」與「獎金大少」之間受困而未能望空，因而未能被力策至終點。

「瑤瑤日上」開閘時以後足豎立，因而失地甚多。小組認為「瑤瑤日上」的閘廂行為難以接受。「瑤瑤日上」必須試閘及格後，才可再次出賽。

第8場：布文（「博愛先鋒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「一定掂」下向外移出，導致該駒勒避「博愛先鋒」的後蹄。小組考慮了布文在本季餘下時間有確認的策騎聘約，依照慣常做法，判布文罰款6萬元，以代替停賽1個賽馬日。在衡量判罰輕重時，小組裁定布文的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他最近200次出賽的極佳策騎出賽紀錄。

宣佈覆磅完畢前，小組考慮了是否有足夠理據代表「博愛先鋒」的馬主及練馬師，就該駒於接近175米處時略為向外斜跑避開「聚風雲」提出抗議。小組認為理據不足，加上「博愛先鋒」的馬主及練馬師選擇不提出抗議，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。被查詢有關他的騎法，以及他於接近250米處時選擇將坐騎移至「聚風雲」外側的理由時，布文表示，他起初打算讓坐騎在「鴻圖高星」與「聚風雲」之間推進，但「聚風雲」於趨近250米處時略為向內斜跑，他其後堅持將坐騎移至該駒外側以推進。小組考慮了布文的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

第9場：「金鼓齊昇」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第10場：「愛意龍」抵達起步點後被發現口部有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第11場：「光明傳承」接近250米處時，班德禮跌掉馬鞭。由於這已是班德禮今季第三次跌掉馬鞭，小組向他發出警告。