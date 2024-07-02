勢頭大好！伍鵬志Head住威哥2場！

賽前在練馬師排行榜僅以些微優勢領先的伍鵬志，在今日的賽事中增添2場關鍵的勝仗，他暫以兩場頭馬繼續領先主要對手呂健威。

2023/24年度馬季尚餘4個賽馬日，現時伍鵬志以67比65的頭馬數目繼續領導群雄。今日為他建功的兩駒分別是在巴度胯下勝出第五班1400米的「江南盛」，以及艾兆禮的坐騎、攻下第四班1200米粵港盃的「獎金大少」。

就今日在賽事所取得的佳績，伍鵬志說：「這是了不起的一天，我感到十分高興。在這個階段，我一心只想一直向前，希望在餘下數個賽事日中增添更多頭馬。」

「（策騎『獎金大少』的騎師）艾兆禮賽後向我說他在賽事早段曾一度甩了腳踏，幸運地他不久之後已套回腳踏。而賽事早段步速亦不算快，頭400米段速僅為24.35秒，因此馬兒之後能夠較易地跟上賽事的節奏。」

「牠沿途均居於3疊，但馬兒的演出確有進步。以往牠入直路後都會收慢或選擇遠離他駒競跑，現時牠已變得快慢由人，並在最後階段全力拼勝。」

另一方面，今次在港第12次上陣的「江南盛」，終於成功打開勝門。

伍鵬志說：「牠用上好一段時間方能取得首場勝利。在牠來港服役早期，牠的脾性甚為剛烈，因此牠需要一段長時間以逐漸安定下來。當我們於去年10月安排牠首度上陣，牠卻被驗出心律不正常問題，所以我們要為牠重新做工夫，安排牠休息一段時間才能出賽。」

「很高興看到牠今日成功突圍並取得領先後，跑來顯得更具信心。以往牠在陣上有時顯得有點猶疑不前，往往想著下一步該怎麼做，但牠今日的取勝姿態甚佳。」

伍鵬志與蘇偉賢各自兩度獲勝，成為今日表現最出色的練馬師。而騎師方面，希威森則助蘇偉賢勝出「萬里飛至」及「拍馬難追」兩駒，其後他更憑鄭俊偉訓練的「晴王」攻下尾場三班田草1600米，完成今日的帽子戲法。

希威森說：「我真的很興奮，賽前我認為我今日的坐騎整體機會不俗。我不認為有任何一駒的機會特別出眾，但賽事形勢對我好幾匹坐騎均十分有利，助我取得如此佳績。」

「能夠憑『晴王』取得今日最後一場頭馬實屬美事，此駒對我在港策騎生涯來說別具意義。一如蘇偉賢的兩駒般，『晴王』今仗賽前準備充足，我很幸運可以策牠上陣並且爭功。」

而在騎師排行榜高踞榜首的潘頓則為兩匹質新分子取得頭馬，當中包括迄今在港3出3捷，今日摘下三班1200米的「天天同樂」，以及隸屬葉楚航馬房，今日在港初出即在四班1000米奪冠的「最好玩」。

「天天同樂」由羅富全訓練，迄今3場頭馬均由潘頓經手。他說：「牠今日表現出色，馬兒今次排1檔起步，但牠跑至中段曾一度受壓，我亦感到不妙，但牠在直路上衝刺甚佳，演出確是優異。」

而「最好玩」今日在潘頓胯下早段以文靜方式競跑，但這匹4歲馬在該項1000米直路賽締下56.22秒的頭馬時間。

葉楚航說：「此駒確具不俗能力，在馬季較早時間我曾安排牠進行試閘，牠演出不俗，但當時牠跑來顯得較為搶口。其後牠已為上陣作好準備，很可惜牠受傷患影響，我唯有安排牠前往從化休息，並著我的兒子教牠在晨課放鬆競跑。」

「現時牠跑來已十分放鬆，幸運地此賽甚合牠發揮。當牠趕過其他對手時，潘頓說馬兒顯得有點不知所措，牠其時亦四處張望，牠須要更多時間以更為進步。」

另一位於今日兩勝頭馬的騎師為巴度，這為法國好手策「潮州精神」勝出是日焦點賽事，第二班1400米香港回歸盃。賽後巴度指這匹由文家良訓練的澳洲自購馬看來前景秀麗。

巴度說：「牠十分勇悍，而且質素出眾，牠值得奪下這場頭馬。」

「潮州精神」今仗末段沿近欄位置推進，在衝線前以短馬頭位力壓沿途領放的「好友心得」掄元，為馬主贏得1,590,400港元頭馬獎金之餘，更取得150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金。

「我十分高興，文家良一直給我大力支持，他們繼續信任我、讓我策騎此駒，很開心可為他們再建一功。」

巴度續說：「賽前我對此駒的排檔有點憂慮，因為此賽出馬數目較少，而馬兒排9檔起步，早段能否為牠佔取有利位置我有點擔心。可幸最終一切均十分順利，賽事早段具一定步速，而此駒的加速力真的不俗，牠末段能夠衝贏其他對手。」