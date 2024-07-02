歐洲重要賽期接住落，除咗上周末轉播嘅愛爾蘭打吡大賽，啱啱禮拜日輪到法國舉行嘅聖格盧大賽，冷清場合只得7駒參戰，香港馬迷相當熟悉嘅「譽滿杜拜」(Dubai Honour)，近仗銳意增程跑2400米，終於成功挑機，於馬昆胯下勝出呢場法國G1，更為此駒帶來首場歐洲一級賽勝利。

英國幫喺今屆賽事成績不俗，3駒出戰除咗「譽滿杜拜」揚威法國，另一匹岳家軍嘅「海角遠景」(Point Lonsdale)快放跑第3，而法國賽駒之中，以貝知仁騎「火上加油」(Feed The Flame)得第2表現最好，曾出戰去年底日本盃嘅「鮮紅葉」(Iresine)，於靚女騎師溫籮胯下大熱跑梗頸四。

雖然「譽滿杜拜」一再遠征揚威澳洲一級賽，但喺周日之前，就從未有過於歐洲贏G1，依家終於喺法國一嚐G1勝利滋味，練馬師郗國思喺此駒敗走今屆香港女皇盃後，認為呢匹6歲馬性能有變需要增程，今個歐洲馬季將專注跑2400米，雖然上場挑戰G2尚蒂伊錦標失敗只跑第3，但今次轉戰聖格盧終於迎來突破。

郗國思又指出，期望「譽滿杜拜」今個馬季將會繼續交出好成績，唔挑除年底再度來港，改攻2400米嘅香港瓶。