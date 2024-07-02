【賽馬以外】增設冠軍騎練賠率　諗唔諗得過？

呢段時間如果鍾意睇馬又睇波嘅朋友，真係開正佢哋嗰瓣，即使香港馬季就快煞科，但仲有大把海外賽事等緊大家，抖暑後仲有好多精彩嘅海外賽馬日，由德國、英國、南非、法國咩都有。至於依家正值歐洲國家盃同埋美洲國家盃，鍾意買波嘅真係由夜晚玩到第二朝都得，都咪話唔過癮。利申先，筆者就好少玩足智彩，但每逢大賽都會貪過癮買少少冠軍隊伍、神射手之類，叫做考下眼光嘛。

不過，如果有留意今屆歐國盃，再睇吓馬會依家嘅冠軍賠率，知道大熱門竟然係英格蘭嘅時候，應該覺得幾搞笑。事關擁有星級陣容嘅英格蘭，喺領隊修夫基帶領下真係冇乜邊場好波，啱啱16強嗰場踢到90分鐘仲係輸緊比斯洛伐克1比0，點知補時畀比寧咸一下救世倒掛追平，加時再比哈利簡尼入多球艱苦晉級。

點解踢到咁都係大熱？因為英格蘭條線靚，唔使對強隊，依家8強係對瑞士(一啲都唔弱)，但其餘強隊德國、西班牙、葡萄牙、法國卻喺另一邊線，尤其今屆踢得出色嘅德國同西班牙率先喺8強對碰，兩隊只能活一隊，冠軍賠率自然冇咁熱，反而令英格蘭成為大熱門，所以如果係其他國家隊嘅球迷，呢一刻買少少冠軍，賠率肯定比較值博。

其實買冠軍呢樣嘢，普通人唔會買得太大，主要係令啲球迷能keep住熱情留意成屆賽事，又或者茶餘飯後多個話題同啲波友打牙骹同吹水，志在開心同過癮。既然係咁，馬會有冇諗過開盤畀大家買吓邊個做冠軍騎練呢？或者大家可以會問，冠軍騎師？係人都知潘頓攞，馬會開盤咪即係派錢？咁呢樣嘢大家又唔使太擔心，事關去到固定賠率呢個範疇，馬會啲賠率通常都係唔吸引，同埋就算喺各大聯賽，就以法甲為例，巴黎聖日耳門靠一支獨秀啦，一樣會開盤，啱啱呢季意甲，國際米蘭早早帶甩，你想買國米冠軍一樣得，只係賠率可能係1.00幾咁遮。況且呢個世界冇嘢係贏硬，連贏11年德甲嘅拜仁慕尼黑，上季都慘遭滑鐵爐，結果由利華古遜封王，如果有人季初買利華古遜做冠軍，賠率應該好吸引。所以即使目前係潘頓獨大，如果下季開盤有得賭冠軍騎師，都未必冇人買，因為馬圈嘅嘢，冇人講得埋，當年韋達都係突然走下坡，莫雷拉亦試過季初突然受傷，之後仲唔玩添。

至於冠軍練馬師就更加刺激啦，好似今季咁，開季前應該冇咩人估到伍鵬志做冠軍，如果有開盤嘅話，當時已經捧伍鵬志嘅馬迷固然開心，去到季中喇，咁伍鵬志試過放甩一條街，正常嚟講伍廐奪冠賠率一定好熱，但嗰時買少少呂健威，去到依家又一定會好緊張。其實賽馬需要話題，依家馬會嘅宣傳，都係用冠軍練馬師之爭，但如果一早有開盤有得買冠軍練馬師，相信唔使點宣傳，馬迷都會講緊呢個話題，既然咁多好處，係咪值得諗下開唔開呢？不過，如果下季真係開嘅話，筆者可以喺度講定先，一注蔡約翰冠軍唔慳得啦。

■山無陵