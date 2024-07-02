勁敵潘頓停賽　布文贏得番馬未吖？

嚟緊周四谷草夜賽，潘頓停賽缺陣，馬迷有冇其他扶手柄可依靠？澳洲騎師布文當晚坐騎分量十足，當中蔡約翰提供兩駒「鴻圖新星」及「金匯昇昇」，另又從潘頓手上接過希斯匹當銳馬「鐵三角」，布文全晚騎足9場值得連場追捧。

周四谷草夜賽，布文9匹坐騎中最大機會有3匹。第3場四班1000米的蔡廐馬「鴻圖新星」，剛剛第3次上陣即初次走入三甲，當日跑直路賽沿途幾乎留到包尾，但最後交出超強後勁，造出全場最快的22秒59，最終只敗於頭馬「舉步生風」個半馬位得亞軍，以此表現今次轉爭谷草，相信可賺到級數，開齋時機到。

第4場四班1200米的「金匯昇昇」，早前在沙田跑1200米及1400米多次接近，到上回重返跑馬地首度換上布文，入直路以勁勢追回一席殿軍，末段時間22秒87亦屬全場最快，今次人馬再度合作，相信發揮會比上次為佳，蔡約翰今期兩匹機會分子均倚重布文出擊，應該有好戲上演。

至於第6場四班1800米，希斯馬房的「鐵三角」前仗田草1800米在潘頓胯下以均速順走，段速造得相當出色下，力壓「春風萬里」打開勝門，到剛戰加分加磅再跑谷草1800米，仍能走入不俗的第4名，今次換上布文又是起筷時候。

既然布文今次有呢3隻好馬揸手，加上勁敵潘頓停賽，睇吓能否順利數胡兼登上「騎師王」了。