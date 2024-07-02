差2W破上季紀錄　輝哥今次7駒衝關！

姚本輝馬房上季以57W完成馬季，排在練馬師榜第4位，成績絕對理想，而輝哥今季暫時有56W，尚差兩場就可以打破上季紀錄，剛沙田憑「勁大威猛」爆49倍冷W，挾近日4連勝之勢頭，今次谷草夜賽輝哥又派出強陣而來，其中「小神仙」、「精準快車」、「錶壇精英」及「上校」都是牌面突出之馬，過完周四輝哥分分鐘就超越上季成績，再向60場頭馬邁進。

第1場五班1650米，「小神仙」在港唯一的一戰五班賽即能擊敗「摘星光輝」開齋得手，之後重上四班5戰縱敗，但多次輸得唔遠，剛剛突然轉跑泥地才跑包尾，今次小休一個多月落五班跑谷草一哩，排2檔起步又可以出擊得手了。

第6場四班1800米，「精準快車」今季初以7歲之齡取得服役第4捷，正正是在四班同程，潛伏一輪後，到剛戰重入三甲，老馬難得狀態回起唔保留，今次必定全力再攻，艾兆禮與此馬夾慣夾熟，值得跟進。

第9場三班1200米，「錶壇精英」今季3度在同程力壓「宏才」、「精算暴雪」及「添開心」執3W，早前3月敗後被發現不良於行，休息接近3個月到早前6月上旬才復出跑第8，之後再有拍跳工夫，看來健康已無疑問，質素突出之4歲馬在三班有利可圖，不容忽視。

第4場四班1200米，「上校」體力雄厚，上季跑多達16仗，今季亦出賽15次，近3仗均跑入前4名，剛戰孭134磅放到最後一步才被「智勝攻略」趕過得亞軍，反映態勇，今次重返四班負磅大減，可能更加好跑，而且巫顯東過往亦曾騎此馬勝出，若有分頭不宜錯過。

尚有第5場近一年半未有馬贏的「得勝多」，上次面對「艾莉奧」在前面快放贏馬，本身走入最內欄衝，走位未算太順下仍跑得第5名，只輸3個馬位已不差，今次改用潘明輝操刀亦誠意十足，查輝哥與此位華將近3次合作全入前5名，包括「千杯敬典」贏馬及「得意佳作」跑獲季軍，「得勝多」首度換上潘明輝或有新鮮感，排11檔若換來分頭更值博。