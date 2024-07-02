谷草得番兩期　方仔絕殺沈集成？

方嘉柏擅長部署谷草出擊，在多年前已贏得谷草王美譽，大前季以79W勝出冠軍練馬師，也於谷草交出35W成為該季度的谷草王，而經過對上兩季失威後，睇番小方今季谷戰已取得30W，僅不及排首位沈集成的32W，現時谷草只剩下兩期賽事，小方周四晚派9駒上陣，擺明想全力數胡，至於柏廐馬中，「尋寶勇士」及「春風萬里」此兩匹新勝馬趁銳勢再來，應該就是馬房爭分武器，連捷機會突出，今期「練馬師王」也可以信小方。

季尾當起馬憑體力優勢贏完再贏，柏廐「尋寶勇士」及「春風萬里」正屬此類分子。第7場四班1200米，4歲「尋寶勇士」上季只跑過4仗，6月尾因不良於行退出提早抖暑，直至今季5月才復出，令人驚喜的是，即使縮程首度角逐谷草1000米仍後上勝出，末段時間22秒93更屬全場最快，當然鞍上人何澤堯發揮出色功不可抹，今次續由此位華將執韁，令人信任。馬匹復出跑過一仗可能會減退多少新鮮感，安排增程跑谷草1200米應計好晒數，上仗已證明後勁強橫，咬到步速應好衝，4歲馬體力正盛，力足再贏。

第6場四班1650米，「春風萬里」今季9月初出跑谷草1200米，結果以15倍冷門身份入Q，能夠初出跑谷草即交出好成績，很可能是急彎能手。4歲馬多跑後亦漸入佳境，近6仗取1冠2亞3季全上名，演出極為準繩。尤其一再排外檔也能闖入三甲，難度極高，上仗再戰田草1800米排13檔仍能跟前衝贏，實力得到證明。打開勝門後把握勇況改攻谷草1800米，出擊胸有成竹，最重要本身跑谷草1200米及1650米都曾上名，不用懷疑谷戰能力，連捷在望。

此外，第1場「星運皇爵」上周三敗後隔一周用王牌再跑，決心非等閒。睇番剛戰配巴度改變跑法搶頭跑，但可能放得太急，只得第6名，賽後小方表示此跑法不太適合此駒，留意馬匹上仗四班敗後隨即減兩分，現評39分得以在五班上陣，對手減弱可增加機會，值得留意。