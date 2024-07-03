日蝕大賽日為歐國盃提早開跑 最後階段11駒留位

星期六加碼嘅3場越洋轉播賽事，其中香港馬迷較為熟悉嘅英國日蝕大賽，明日排位父布前，最後階段就剩番11駒報名馬，而呢日賽事，咁啱就撞正歐國盃賽期，而且仲要係自己祖家英格蘭硬撼瑞士嘅8強大戰，由於比賽响英國時間下午5時舉行，撞正當日沙丘園賽事仍在舉行，由於要為國家際撐場，英國賽馬會亦要稍為讓路。

為令本土馬迷及球迷可以兼顧到兩項盛事，英國賽馬會响日蝕賽日編排方面，將會較慣常開跑時間提前半小時於下午1時15分開跑，當中主題日蝕大賽將於下午3時35分舉行，而最後一場開賽時間，將會是下午4時57分。

為顧及現場馬迷支持英國國家隊，沙丘園馬場於賽後亦會透過賽事大銀幕，轉播與瑞士之8強大戰，而當日有分舉行賽事之馬場包括萊仕達、希鐸，以至舉行黃昏賽之卡拉爾馬場，亦會有相應措施，於指定位置播放該場大戰。

至於今屆英國日蝕賽，最後階段所剩11駒，岳家軍共佔4駒，焦點所在當然係放棄愛爾蘭

打吡，留力今仗嘅「名戰古城」、「浪接浪」、「盧森堡」與及「童話傳世」。次熱門今季三戰全勝「白樺勝雪」成為今場次熱門，亦已鎖定目標，其餘法國二千堅尼亞軍「聯星共舞」、法國打吡第4名「捉刀手」以及漢普頓宮錦標冠軍「意雅步」，同樣榜上有名。