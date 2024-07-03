【分分制勝】1800田轉谷　新勝唔會縮

第6場四班1800米，「春風萬里」新勝田草1800米，打開在港勝門，4歲馬總算取得突破。剛戰為克服13檔，何澤堯刻意擺前走，段段快跟之下，末段仍可貫注到底，以頸位力壓少負6磅的「小飛俠」，表現出色。再看締速，「春風萬里」以1分48秒02掄元，比同日G3頭馬「錶之銀河」1分48秒64更快，雖然兩場步速形勢有別，但取勝時間仍然可觀，賽後只被加6分，計數肯定未摸頂。

相隔11天，「春風萬里」立即改攻谷草1800米，部署相當急進。翻查資料，柏廐以往有3駒贏完田草1800米，翌仗轉爭谷草1800米，結果「馬威力」及「時時有餘」皆再下一城，當中「馬威力」亦是安排匆匆再戰，反映柏廐中長途分子一旦冒勇，就會連珠炮發，類似情況亦如上季的「包裝旋風」，1個月內直落3連勝。

此外，「春風萬里」至今3次角逐跑馬地，兩度入圍，落敗一役只因未能適應變化場地，細場發揮一樣勝任，今仗初臨谷草1800米，排5檔有利搶佔好位，形勢不差。更重要是細粒分子經過一連6仗非贏即位，賽前體重996磅，仍能維持在贏馬時同一水平。再看埋門踱步，表現得非常活躍，保持濃厚角逐興趣，反覆顯示，現時狀態正值亢奮，一鼓作氣再作衝刺，不難再添勝仗。

■明治朗