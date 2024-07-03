明晚跑馬地夜賽，潘頓停賽，今季由三哥變二哥之田泰安，騎足9場擔大旗，當中接手一哥餐士坐騎「美麗第一」，再加上騎開近績不弱之「久久為攻」與「穿甲鷹」，勢必視為今戰爭勝籌碼，有望大殺四方。

在沒有潘頓的日子，一班澳洲鄉里原以為可取而代之，成為出擊重心，然而布文已經4期不勝，艾道拿更守齋超過1個月，倒不如向近況神勇的田泰安埋手，雖然他剛戰交白卷，但上一次谷戰中三元，夜賽表現醒神。另外，近兩次潘頓缺陣，田泰安都有上佳演出，2月21日潘頓停賽，田泰安憑「好友心得」及「加非凡」起孖，6月2日潘頓夥拍「遨遊氣泡」遠征日本安田紀念賽，而田泰安趁機出擊，結果先後勝出「瑪瑙」、「鑽石星空」及「嘉應高昇」大演帽子戲法。明晚谷草夜賽以全闊A欄競逐，田泰安自然要把握勁敵不在陣的機會，再盡情數胡。

由於潘頓停賽，未能為「美麗」系效勞，一連3仗在谷草1000米取得2冠1亞佳績之「美麗第一」，今戰改配田泰安，初升班與「電氣騎士」、「狀元及第」等勁旅硬撼，固然是嚴峻考驗，但以此駒當銳表現來看，仍具勝望。

除了接手「美麗第一」，田泰安再騎希廐「久久為攻」，機會也不容忽視。此駒近戰由田泰安重新接手，一連兩仗於谷草1650米入位，由於連場後上僅敗，希斯今仗變動配備重戴眼罩，在改善競逐情緒下，今戰原裝人馬再戰可望重響勝鼓。

此外，田泰安於尾場出戰之「穿甲鷹」，今季初由客串之麥道朗於谷草1200米取勝，對比當時贏馬評69分，如今下調至62分，當有止跌回升條件，上場同程遇上偏慢場地跑第4，展現復甦走勢，一旦回師正常場地作賽，料可回復真面目。