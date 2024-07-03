【練馬師王】為免夜長夢多　搏咗先講！

上期沙田賽事，兩大衝冠倉口都全力出招，結果伍鵬志成功起孖，相反呂健威搏殺手風欠順，只得4P成績，練馬師榜再一次被拋離，爭冠形勢頓處下風。不過在「練馬師王」方面，伍鵬志只獲24分，最終飲恨而回，另一華倉蘇偉賢突然發威，全日累積2冠1亞1季，成功勝出「練馬師王」，歷來4次俱在沙田取得，日賽攻勢較強。

本季尾二的一次谷草夜賽，伍鵬志共派8駒列陣，為保住領先優勢，當然不會放軟手腳，旗下馬自然要秤高多少。第2場二班1000米，伍鵬志雙龍出海，馬房出賽首選「美麗第一」目標直指這項最短途賽事，因潘頓停賽及未能造輕磅，「美麗第一」早就安排田泰安重新接手，後者今季策騎伍廐馬合共勝出18場，比潘頓更突出，乃馬房頭號殺手。此外，「美麗第一」在年底前仍符合資格爭奪「遞增獎金」150萬元，但今場只遇6匹對手，贏馬難度相應較低，為免夜長夢多，先搏為妙。

今次打頭陣的「馬有運」，至今兩戰谷草1650米均跑較後名次，路程性能存疑，不過當時評分較高，未有表現可以理解。相反今仗減至40分，本可選擇贏過的四班谷草1200米，但偏偏安排牠再度增程，或因初降五班，對手轉弱較易應付。「馬有運」上周三初配巴度跑短途，姍姍來遲只得第6名，今仗改攻一哩，騎者做好留放，隨時取得突破。因「馬有運」有冷味，故投注伍鵬志的「練馬師王」時，適宜於第1場開跑前「入場」落注。

至於守尾門的「添開心」，上場已谷勇出擊，可惜早段走得過快，加上初跑1400米嫌長，結果未能埋尾。今次重返3捷路程谷草1200米，抽埋黃金1檔，奪冠呼聲高唱，隨時為馬房帶來關鍵性的12檔。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 2.85倍

2.告東尼 3.5倍

3.方嘉柏 6.0倍

4.呂健威 12倍

5.韋 達 12倍

6.大衛希斯 20倍

7.姚本輝 20倍

8.黎昭昇 25倍

9.巫偉傑 55倍

10.賀 賢 55倍

11.沈集成 45倍

12.文家良 65倍

13.葉楚航 65倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/廖康銘/羅富全/容天鵬/蔡約翰/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石) 50倍