【張基焦點】晨曦儷人以強凌弱

伍鵬志剛周一沙田賽事起孖後，已有兩場領先優勢，周四谷戰強陣出擊，當然想繼續數胡，「晨曦儷人」轉爭谷草對手較弱，即使抽外檔也有權取勝。另外，「加州德至」近況出色，巫偉傑季尾階段仍積極，可以看高一線。「得勝多」減分已多，在四班跑中長途有權出冷。「精算特殊」狀態已復甦，計質素在四班孭輕磅不能忽視。

第4場四班1200米，「晨曦儷人」3歲PPG部署算急進，出賽前先後試過7課大閘，結果初出一役跑四班1000米直路賽只不敵超級馬「天天同樂」得第2名，證明能力不差，翌仗再跑1000米抽1檔，本身不夠快，處境不利才輸，復課後曾加羊毛面箍試泥閘，沿途畀落有反應，造快時間率先衝線，今回轉場初跑谷草1200米，即使抽10檔但快馬不多，對手亦弱，有權開齋。

第9場三班1200米，「加州德至」近況穩定，連續4仗得2冠1亞1季，本身擅跑乾快馬，今次形勢有利，況且大馬多孭幾磅上陣問題不大，抽外檔勝在本身夠快，若換來好賠率更值博。

第5場四班1650米，「得勝多」過往谷草成績一般，但曾於巫顯東胯下於1800米跑近，今季減分已多，上仗回師谷草一哩賽前停課也後追有走勢，今回復課拍跳喜見有火氣，加上擅跑乾快地，冷門可以博。

第6場四班1800米，「精算特殊」年初贏田草1800米有頭有尾，如今竟較當時低2分，上仗走勢已回勇，今次轉跑谷草問題不大，不無突擊之力。