【進階選項】快樂奇兵1檔突出

剛周一賽事，賀賢馬房出馬多看似大搏殺，結果大家都知道。今晚潘頓停賽，布文亦早有聘約，兩位愛將均未能助拳，賀廐5駒配上其他不同騎師，且看會否博到分頭？

班德禮自從5月11日爆冷贏「日就月將」後，這兩個月才再與賀賢有合作，不過之後9匹只得一駒在10倍樓下，基本上多為下風馬，最佳名次亦只是第5名。澳系人馬一向着重自己人出擊，賀賢有兩位鄉里愛將，輕磅靠田泰安及巴度，其他騎師自難以分一杯羹，昔日徒弟潘明輝合作32匹只3亞，更何況你英國公子，不過既有成績交出，或許下季會有更多合作

。第7場「快樂奇兵」交予班德禮，澳洲放頭贏格堡細場，質素平凡注定是谷草馬。上次轉投賀廐初出跑田草直路賽，起步被撞留至包尾位置，末段布文開鞭追前甚多，前面「祝願」及身旁「紅逸舍」再出已名列前茅。「快樂奇兵」未轉倉前在谷草同程排2檔第4，如今負磅比當時更輕，埋門從化閘一放而返，1檔起步貼欄好跑。

第4場「日頌月讚」上場竟然起步大脫腳，潘一哥老貓燒鬚，雖然如此，直路上亦追前甚多。以其前仗初出可用前置戰略，再看上場將錯就錯變後追，反映此駒跑法其實頗靈活，如今最關鍵是「海軍旗幟」此系馬在港7匹出賽合共38戰只得一席五班第2名，成績強差人意，且看今次「日頌月讚」能否破悶局。不過霍宏聲夾賀賢33匹只得1亞3季，只是點數好過潘明輝，撇除不利數據，論馬排4檔可跟在前置馬之後好位，形勢極佳。